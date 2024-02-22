Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине

В Украине предлагают ввести единую систему видеонаблюдения за гражданами, которая должна улучшить национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания людей.

Соответствующий законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде.

Среди авторов законопроекта числятся депутаты от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых и Максим Бужанский. Документ подготовлен с участием МВД.

Забота о безопасности населения

В пояснительной записке к законопроекту внедряемые меры обосновываются заботой о безопасности населения, "присущей ведущим странам мира".

Согласно документу, идентификация граждан будет проводиться на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В качестве цели в законопроекте указаны в частности:

осуществление превентивной и профилактической деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений;

выявление правонарушений и их пресечение;

установление и розыск скрывающихся лиц;

создание условий для предотвращения и преодоления детской беспризорности;

безопасности на транспорте, включая регулирование дорожного движения и осуществление контроля над соблюдением правил дорожного движения;

осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу;

обеспечение безопасности детей, учащихся, студентов и т.д.

Заявлено, что система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан.

За чем будут наблюдать

Наблюдать предлагается за:

"информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами;

объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парки, улицы, дороги, парковки и прочее;

зданиями, сооружениями, в которых расположены органы власти;

предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности;

территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения;

"объектами повышенной угрозы".

Система видеонаблюдения уже введена и действует

Как отмечают в МВД, в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности будут введены единые технические и функциональные требования к видеонаблюдению.

"В первую очередь, я хочу заметить, что система видеонаблюдения уже введена и действует. А законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, призван создать и внедрить единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга", - пояснил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко .

По его словам, документ призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам и информации. Также будет урегулирован контроль доступа к такой информации.

Также замминистра отметил, что проект закона "О Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" исключит возможность использования в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом страны-агрессора и урегулирует технические требования.

Заметим, что в единую всеукраинскую платформу видеонаблюдения уже интегрировано более 8 тысяч видеокамер, необходимых для улучшения ситуации с безопасностью в стране.

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