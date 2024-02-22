Депутати пропонують ввести режим тотального відеоспостереження в Україні

В Україні пропонують запровадити єдину систему відеоспостереження за громадянами, яка має поліпшити національну безпеку та публічний правопорядок у місцях проживання та перебування людей..

Відповідний законопроект №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" зареєстрований у Верховній Раді.

Серед авторів законопроєкту значаться депутати від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних та Максим Бужанський. Документ підготовлено за участі МВС.

Турбота про безпеку населення

У пояснювальній записці до законопроєкту впроваджувані заходи обґрунтовуються турботою про безпеку населення, "притаманну провідним країнам світу".

Згідно документу, ідентифікація громадян проводитиметься на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), оцифрований образ особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

В якості мети в законопроекті вказано зокрема:

здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

виявлення правопорушень та їх припинення;

встановлення та розшук прихованих осіб;

створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності;

безпеки на транспорті, включаючи регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху;

здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон;

забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів тощо.

Заявлено, що така система має працювати на національну безпеку та публічний правопорядок у місцях проживання та перебування громадян.

За чим будуть спостерігати

Спостерігати пропонується за:

"інформаційними об'єктами", у тому числі фізичними особами, транспортними засобами та публічними місцями;

об'єктами критичної, соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури: парки, вулиці, дороги, паркування та інше;

будинками, спорудами, в яких розташовані органи влади;

підприємствами, установами та організаціями державної, комунальної форми власності;

територією та будинками навчальних закладів та охорони здоров'я;

"об'єктами підвищеної небезпеки".

Система відеонагляду вже запроваджена і діє

Як зауважують в МВС, у системі відеомоніторингу стану публічної безпеки запровадять єдині технічні та функціональні вимоги до відеоспостереження.

"У першу чергу, я хочу зауважити, що система відеонагляду вже запроваджена і діє. А законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, покликаний створити і впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, документ покликаний забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до вказаних систем та інформації. Також буде врегульовано контроль за доступом до такої інформації.

Також заступник міністра зазначив, що проєкт закону "Про Єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом країни-агресора та врегулює технічні вимоги.

Зауважимо, в єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер, необхідних для покращення ситуації з безпекою в країні.

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