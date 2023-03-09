Из-за массированной ракетной атаки задерживаются 15 поездов, - "Укрзализныця"

В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры обесточен ряд железнодорожных участков по стране. Задерживаются 15 поездов.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Из 98 рейсов перевозчика 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут. В частности:

№191/192 Краматорск Одесса +2:51

№7/8 Одесса Харьков +2:42

№91/92 Харьков Одесса +2:31

№53/54 Одесса Днепр +2:23

№29/30 Ужгород Киев +1:54

№7/8 Черновцы Киев +1:52

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

№95/96 Рахов Киев +1:17

№23/24 Хелм Киев +1:14

№31/32 Перемышль Запорожья +1:11

№119/120 Львов Запорожье +0:55

№77/78 Одесса Ковель +0:51

№749/750 Киев Вена +0:40

№45/46 Харьков Ужгород +0:32

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

Перевозчик отмечает, что все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность.

Киевская кольцевая электричка продолжает курсировать по графику и делает остановки около трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего сообщения: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошино.

Напомним, утром 9 марта враг совершил очередной массированный обстрел Украины. Взрывы раздались в Голосеевском районе Киева. По Харькову и области было выпущено около 15 ракет, есть попадание в частный дом. Попали вражеские ракеты и в жилые дома и энергетический объект в Одесской области.