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Общество
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Из-за массированной ракетной атаки задерживаются 15 поездов, - "Укрзализныця"

УЗ, Укрзализныця, поезд, железная дорога
Фото: "Укрзализныця"

В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры обесточен ряд железнодорожных участков по стране. Задерживаются 15 поездов.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Из 98 рейсов перевозчика 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут. В частности:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №29/30 Ужгород Киев +1:54
  • №7/8 Черновцы Киев +1:52
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
  • №95/96 Рахов Киев +1:17
  • №23/24 Хелм Киев +1:14
  • №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
  • №119/120 Львов Запорожье +0:55
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51
  • №749/750 Киев Вена +0:40
  • №45/46 Харьков Ужгород +0:32
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

Перевозчик отмечает, что все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность.

Киевская кольцевая электричка продолжает курсировать по графику и делает остановки около трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего сообщения: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошино.

Напомним, утром 9 марта враг совершил очередной массированный обстрел Украины. Взрывы раздались в Голосеевском районе Киева. По Харькову и области было выпущено около 15 ракет, есть попадание в частный дом. Попали вражеские ракеты и в жилые дома и энергетический объект в Одесской области