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Суспільство
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Через масовану ракетну атаку затримуються 15 поїздів, - "Укрзалізниця"

УЗ, Укрзалізниця, потяг, залізниця
Фото: "Укрзалізниця"

У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури знеструмлено низку залізничних ділянок по країні. Затримуються 15 поїздів.

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Про це повідомили в "Укрзалізниці".

З-поміж 98 рейсів перевізника 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин. Зокрема:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Перевізник зазначає, що усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість. 

Київська кільцева електричка продовжує курсувати за графіком і має зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин.

Нагадаємо, вранці 9 березня ворог здійснив черговий масований обстріл України. Вибухи пролунали у Голосіївському районі Києва. По Харкову та області було випущено близько 15 ракет, є влучання у приватний будинок. Поцілили ворожі ракети і в житлові будинки та енергетичний об'єкт на Одещині