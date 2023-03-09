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Через масовану ракетну атаку затримуються 15 поїздів, - "Укрзалізниця"
У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури знеструмлено низку залізничних ділянок по країні. Затримуються 15 поїздів.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
З-поміж 98 рейсів перевізника 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин. Зокрема:
- №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
- №7/8 Одеса Харків +2:42
- №91/92 Харків Одеса +2:31
- №53/54 Одеса Дніпро +2:23
- №29/30 Ужгород Київ +1:54
- №7/8 Чернівці Київ +1:52
- №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
- №95/96 Рахів Київ +1:17
- №23/24 Хелм Київ +1:14
- №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
- №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
- №77/78 Одеса Ковель +0:51
- №749/750 Київ Відень +0:40
- №45/46 Харків Ужгород +0:32
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
Перевізник зазначає, що усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Київська кільцева електричка продовжує курсувати за графіком і має зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин.
Нагадаємо, вранці 9 березня ворог здійснив черговий масований обстріл України. Вибухи пролунали у Голосіївському районі Києва. По Харкову та області було випущено близько 15 ракет, є влучання у приватний будинок. Поцілили ворожі ракети і в житлові будинки та енергетичний об'єкт на Одещині.