Кабмин продлил использование бумажных деклараций ввоза гуманитарки до апреля

Кабинет министров продлил возможность использования бумажных деклараций для ввоза гуманитарной помощи в Украину до 1 апреля 2024 года. Как отмечают в Министерстве социальной политики, это позволит организациям, завозящим гуманную помощь, продолжать свою деятельность по привычным процедурам.

В то же время напомним, что с 1 декабря получатели уже смогут использовать цифровой механизм для ввоза гуманитарки, то есть подавать декларацию онлайн с использованием соответствующей автоматизированной системы. При этом не является обязательным использование конкретно электронного или конкретно бумажного варианта.

Таким образом, до 1 апреля продлится переходный период с возможностью подачи декларации двумя способами: в это время фонды, общественные организации и другие получатели смогут адаптировать свои процессы к использованию цифровой системы и оценить ее преимущества.

В этот период, как указывают в Минсоцполитики, оно в сотрудничестве с другими органами власти и гражданским обществом будет продолжать прорабатывать конструктивные комментарии и предложения по улучшению правового регулирования процедуры ввоза и учета гумпомощи.

С 1 же ноября в Украине продолжается тестирование цифровой платформы декларирования гумпомощи. По данным профильного министерства, к нему уже присоединились более 300 организаций.

Напомним при этом, что Государственная таможенная служба и Министерство обороны в январе-сентябре выявили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями из проверенных 9 тысяч.

Более того, согласно опубликованной статистике, в июне-сентябре неполучение такой помощи было значительно более частым, чем ранее в этом году: в большинстве (около 2350 случаев из 4 тысяч проверенных) получение помощи оказалось фикцией.