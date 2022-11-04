Кабмин расширил заповедник "Древлянский" на 17 тысяч гектаров

Кабинет министров 4 ноября согласовал изменение целевого назначения земельных участков государственной собственности в Коростенском районе Житомирской области площадью 17 тысяч гектаров.

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Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, из земель лесохозяйственного назначения они перейдут в статус земель природно-заповедного фонда, а именно будут включены в состав природного заповедника "Древлянский".

Заповедник "Древлянский" был создан указом президента Виктора Ющенко от 11 декабря 2009 года, тогда ему было передано 30,87 тысячи га земель государственной и коммунальной собственности. Его особенность заключается в том, что эта территория в свое время испытала интенсивное загрязнение радионуклидами в результате Чернобыльской катастрофы.

В то же время флора заповедника насчитывает 913 видов сосудистых растений (22 из них занесены в Красную книгу Украины), 150 видов лишайников и лихенофильных грибов и 125 видов мхов. Здесь зафиксировано 516 видов животных, из которых 45 видов – краснокнижные.

Основная задача заповедника сегодня – охранять природные комплексы, проводить научные исследования и наблюдения, выполнять восстановительные работы, поддерживать общеэкологический баланс. К примеру, конкретно специалистами этого заповедника были описаны два новейших для науки вида лишайников – леканора Орлова и русавския древлянская.

Заповедник "Древлянский" расположен на территории зоны отселения Народичской общины, которая кроме Чернобыльской катастрофы также пострадала от пожаров в результате боевых действий во время российского военного вторжения.

Отметим также, что в апреле президент Владимир Зеленский образовал там военную администрацию, учитывая, что еще осенью 2021 года поселковый совет выразил недоверие и проголосовал за увольнение главы общины Лидии Бученко. Главой поселковой ВА был назначен Олег Ярмолюк.

Однако 17 июня Житомирский окружной административный суд решил восстановить Бученко в должности поселкового головы. Ярмолюк же является единственным из 69 глав местных ВА, которому Верховная Рада отказалась передать по просьбе Зеленского полномочия местного совета (за такими решениями по еще 48 начальникам президент в парламент пока не обращался).