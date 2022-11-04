Кабмін розширив заповідник "Древлянський" на 17 тисяч га

Кабінет міністрів 4 листопада погодив зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності у Коростенському районі Житомирської області площею 17 тисяч га.

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Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, із земель лісогосподарського призначення вони перейдуть у статус земель природно-заповідного фонду, а саме будуть включені до складу природного заповідника "Древлянський".

Заповідник "Древлянський" було створено указом президента Віктора Ющенка від 11 грудня 2009 року, тоді йому було передано 30,87 тисячі га земель державної і комунальної власності. Його особливість полягає у тому, що ця територія свого часу зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас флора заповідника наразі налічує 913 видів судинних рослин (22 з них занесені до Червоної книги України), 150 видів лишайників та ліхенофільних грибів і 125 видів мохів. Тут зафіксовано 516 видів тварин, з яких 45 видів – червонокнижні.

Основне завдання заповідника сьогодні – охороняти природні комплекси, проводити наукові дослідження і спостереження, виконувати відновлювальні роботи, підтримувати загально-екологічний баланс. Наприклад, саме фахівцями цього заповідника було описано два нових для науки види лишайників – леканора Орлова та русавскія древлянська.

Заповідник "Древлянський" розташований на території зони відселення Народицької громади, яка окрім Чорнобильської катастрофи, також постраждала від пожеж внаслідок бойових дій під час російського військового вторгнення.

Зазначимо також, що в квітні президент Володимир Зеленський утворив там військову адміністрацію, з огляду на те, що ще восени 2021 року селищна рада висловила недовіру та проголосувала за звільнення голови громади Лідії Бученко. Головою селищної ВА було призначено Олега Ярмолюка.

Натомість 17 червня Житомирський окружний адміністративний суд вирішив поновити Бученко на посаді селищного голови. Ярмолюк же наразі є єдиним з 69 голів місцевих ВА, якому Верховну Рада відмовилася передати на прохання Зеленського повноваження місцевої ради (за такими рішеннями щодо ще 48 начальників президент до парламенту поки не звертався).