Кабмин упростил получение паспортов эвакуированными с территорий боевых действий или оккупации

Кабинет министров на заседании 28 октября принял ряд новаций по оформлению документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий.

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В частности, правительство решило, что в случае потери внутреннего или заграничного паспорта человеком, эвакуированным с территории боевых действий, установление личности при оформлении нового документа будет проводиться с привлечением свидетелей, круг которых значительно расширен.

Причем установить лицо, которому оформляется паспорт, можно будет в режиме видеоконференцсвязи. Однако идентифицирующий гражданин должен лично присутствовать рядом с сотрудником Государственной миграционной службы, а вот члены семьи, подтверждающие его личность, могут опрашиваться с помощью видеоконференцсвязи.

Также проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины сможет осуществляться по имеющемуся учету ГМС, других государственных и единых реестров, информационных баз, находящихся в собственности государства.

Кроме того, определен и механизм выдачи паспортных документов, изготовленных, но не полученных из-за прекращения работы соответствующих подразделений ГМС в связи с оккупацией или боевыми действиями.

В таких случаях завершение процедуры оформления документов будет осуществляться другим территориальным подразделением ГМС. Изготовленные паспорта для их выдачи гражданам будут пересылаться от одного территориального подразделения ГМС в другое на территории Украины или в зарубежные дипломатические учреждения.

Также Кабмин решил, что оформить паспорт для выезда за границу ребенку в зарубежном дипучреждении можно будет на основании обращения только одного из родителей. Получить изготовленный паспорт сможет и другое близкое лицо (совершеннолетние сестра, брат, дедушка, бабушка и так далее), которое укажут родители или другие законные представители.

Кроме того, правительством предусмотрена возможность формирования электронного паспорта гражданина Украины, а также заграничного е-паспорта лицам, которые не смогли получить изготовленный паспорт из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий.

Напомним также, что 21 октября Кабмин продлил действие видов на временное и постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену после 24 февраля этого года, до конца действия военного положения и еще в течение 30 дней после этого. Кроме того, до конца войны продлены и паспорта без вклеенных после достижения 25- и 45-летия фотографий.

Источник фото: ua.depositphotos.com