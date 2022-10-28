Кабмін спростив отримання паспортів евакуйованими з територій бойових дій чи окупації

Кабінет міністрів на засіданні 28 жовтня ухвалив низку новацій стосовно оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Про це повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

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Зокрема, уряд вирішив, що у випадку втрати внутрішнього чи закордонного паспорту людиною, що евакуювалася з території бойових дій, встановлення особи при оформленні нового документу буде проводитися із залученням свідків, коло яких значно розширено.

Причому встановити особу, якій оформлюється паспорт, можна буде у режимі відеоконференцзв’язку. Однак громадянин, якого ідентифікують, має особисто бути присутнім біля працівника Державної міграційної служби, а от члени сім’ї, що підтверджують його особу, можуть опитуватися за допомогою відеоконференцзв’язку.

Також перевірка факту належності особи до громадянства України зможе здійснюватися за наявними обліками ДМС, інших державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави.

Крім того, визначено й механізм видачі паспортних документів, які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.

У таких випадках завершення процедури оформлення документів буде здійснюватися іншим територіальним підрозділом ДМС. Виготовлені паспорти для їх видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України чи до закордонних дипломатичних установ.

Також Кабмін вирішив, що оформити паспорт для виїзду за кордон дитині у закордонній дипустанові можна буде на підставі звернення лише одного з батьків. Отримати виготовлений паспорт зможе й інша близька особа (повнолітні сестра, брат, дідусь, бабуся тощо), яку зазначать батьки або інші законні представники.

Окрім цього, урядом передбачена можливість формування електронного паспорта громадянина України, а також закордонного е-паспорта особам, які не змогли отримати виготовлений паспорт через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії.

Нагадаємо також, що 21 жовтня Кабмін продовжив дію посвідок на тимчасове та постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого цього року, до кінця дії воєнного стану та ще протягом 30 днів після цього. Крім того, до кінця війни продовжено й паспорти без вклеєних після досягнення 25- та 45-річчя фотокарток.

Джерело фото: ua.depositphotos.com