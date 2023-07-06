Карантин закончился: В МВД напомнили, кому нужно срочно вклеить новые фото в паспорт

Владельцы паспортов гражданина Украины образца 1994 года (в виде книжечки), которые за время карантина по Covid-19 и до полномасштабного российского вторжения должны были вклеить в них новое фото после достижения 25- и 45-летнего возраста, должны сделать это максимум до 1 августа.

На это обращают внимание в Министерстве внутренних дел, напоминая, что 27 июня Кабинетом министров карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, был отменен с 1 июля.

Действие такого режима предусматривало, что со дня объявления карантина останавливалось течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом. Соответственно, со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки.

Таким образом, лица, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 по 24 января 2022 года, теперь должны срочно вклеить новое фото в паспорт в июле. Если же фотография вклеена не будет, паспорт будет подлежать обмену на ID-карту.

Как получить услугу вклеивания фото

Для получения услуги граждане должны обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства или в соответствующий центр предоставления административных услуг.

Если человек не имеет зарегистрированного места жительства и не имеет статуса бездомного, следует обратиться в ГМС или ЦПАУ по последнему зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства.

Зарегистрированные на территориях, оккупированных до полномасштабного вторжения РФ, должны подавать заявление в орган ГМС по месту обращения. Внутрене перемещенные лица должны подавать в ГМС заявление по месту жительства со справкой взятия на учет ВПЛ, а бездомные - по месту будущей регистрации проживания.

Заявление должно подаваться лично, записываться для этого в электронную очередь не нужно. Оно подается с двумя фотографиями размером 3,5 х 4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому человеком возрасту. Заявление рассматривается в пятидневный срок. Вклеивание фотографий в паспорт производится бесплатно. В свою очередь, срок действия паспорта-книжечки с вклеенным фото не ограничивается.

Напомним при этом, что в октябре 2022 года Кабмин возобновил действие паспортов граждан в форме карточки, срок которых истек начиная с даты за 30 дней до 24 февраля 2022 года, а также паспортов образца 1994 года, в которые не была вклеена новая фотография после достижения 25 - или 45-летие (если такой срок наступил начиная с той же даты).

Во время войны они будут считаться действующими документами, подтверждающими гражданство Украины. Однако эти документы будут подлежать обмену или вклеиванию новых фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.