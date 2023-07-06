Карантин закінчився: В МВС нагадали, кому треба терміново вклеїти нові фото в паспорт

Власники паспортів громадянина України зразка 1994 року (у вигляді книжечки), які за час карантину по Covid-19 до повномасштабного російського вторгнення мали вклеїти до них нове фото після досягнення 25- и 45-річного віку, мають це зробити щонайпізніше до 1 серпня.

На це звертають увагу в Міністерстві внутрішніх справ, нагадуючи, що 27 червня Кабінетом міністрів карантин, запроваджений через епідемію коронавірусної інфекції, було скасувано з 1 липня.

Дія такого режиму передбачала, що з дня оголошення карантину зупинявся перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Відповідно, від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Таким чином, особи, яким виповнилося 25 чи 45 років в період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, мають терміново вклеїти фото у паспорт в липні. Якщо ж фотокартку вклеєно не буде, паспорт підлягатиме обміну на ID-картку.

Як отримати послугу вклеювання фото

Для отримання послуги громадяни мають звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання або до відповідного центру надання адміністративних послуг.

Якщо особа не має зареєстрованого місця проживання і не має статусу бездомної, треба звернутися до ДМС чи ЦНАПу за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання.

Зареєстровані на територіях, окупованих до повномасштабного вторгнення РФ, мають подавати заяву до органу ДМС за місцем звернення. Внутрішньо переміщені особи мають подавати до ДМС заяву за місцем проживання із довідкою про взяття на облік ВПО, а бездомні особи - за місцем майбутньої реєстрації проживання.

Заява має подаватися особисто, записуватися для цього до електронної черги не потрібно. Вона подається з двома фотокартками розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку. Заява розглядається в п'ятиденний термін. Вклеювання фотокарток до паспорта здійснюється безкоштовно. В свою чергу, термін дії паспорта-книжечки з вклеєним фото не обмежується.

Нагадаємо при цьому, що в жовтні 2022 року Кабмін відновив дію паспортів громадян у формі картки, строк яких закінчився починаючи з дати за 30 днів до 24 лютого 2022 року, а також паспортів зразка 1994 року, до яких не було вклеєно нову фотокартку після досягнення 25- чи 45-річчя (якщо такий строк настав починаючи з тієї ж дати).

Протягом війни вони вважатимуться чинними документами, що підтверджують громадянство України. Натомість ці документи підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.