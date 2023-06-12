Киевлян призывают забирать домой животных из Херсона: контакты приюта

Киевгорадминистрация призывает жителей столицы забирать домой животных из временного приюта "Выставочный центр". Как говорится в сообщении, именно туда после осмотра, проведения необходимых прививок и лечения переводят животных, прибывающих в муниципальные ветклиники из Херсонской области.

Как указывает исполняющая обязанности директора коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур, дальнейшее обустройство животных из Херсона является приоритетом в работе с ними, поскольку позволяет обеспечить места для большего количества животных.

"Количество мест в приюте и клиниках ограничено, мы физически не можем принять всех. Но благодаря высокой активности киевлян и помощи волонтеров за эти выходные удалось пристроить в семьи почти 30 животных. А это значит, что освободились места для трех десятков других четырехлапых, которым мы сможем оказать помощь. Поэтому адопция – наш главный приоритет", – отметила она.

Познакомиться с животными и забрать кого-то домой можно во временном приюте по адресу: проспект Академика Глушкова, 1, 16-й павильон. Предварительно записаться можно по телефону 093-540-12-18 с 10:00 до 17:00.

Кроме того, в Херсонской области работает команда ветеринарных врачей со всей Украины, среди которых есть и один из врачей КП КГБВМ, спасающий жизнь животных несмотря на постоянные вражеские обстрелы.

Для получения помощи от столичной ветлечебницы можно обращаться по телефону 097-563-92-79. Отметим, что Delo.ua также сообщало координаты и ряда других благотворительных организаций, занимающихся эвакуацией жителей Херсона и животных.

Напомним, что речь идет о животных, спасенных и эвакуированных из региона после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции 6 мая, в результате которого были подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе низменная часть Херсона.