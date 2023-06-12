Киян закликають забирати додому тварин з Херсонщини: контакти притулку

Київміськадміністрація закликає мешканців столиці забирати додому тварин з тимчасового притулку "Виставковий центр". Як ідеться в повідомленні, саме туди після огляду, проведення необхідних щеплень та лікування переводять тварин, які прибувають до муніципальних ветклінік із Херсонської області.

Як вказує виконувачка обов’язків директорки комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталя Мазур, подальше прилаштування тварин з Херсонщини є пріоритетом у роботі з ними, оскільки дозволяє забезпечити місця для більшої кількості тварин.

"Кількість місць у притулку та клініках обмежена, ми фізично не можемо прийняти всіх. Але завдяки високій активності киян і допомозі волонтерів за ці вихідні вдалося прилаштувати в родини майже 30 тварин. А це означає, що звільнились місця для трьох десятків інших чотирилапих, яким ми зможемо надати допомогу. Тому адопція – наш головний пріоритет", – зазначила вона.

Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна у тимчасовому притулку за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон. Попередьо записатися можна за телефоном 093-540-12-18 з 10:00 до 17:00.

Крім того, на Херсонщині працює команда ветеринарних лікарів зі всієї України, серед яких є і один з лікарів КП КМЛВМ, що рятує життя тварин попри постійні ворожі обстріли.

Для отримання допомоги від столичної ветлікарні можна звертатися за телефоном 097-563-92-79. Зазначимо, що Delo.ua також повідомляло координати й низки інших благодійних організацій, які займаються евакуацією мешканців Херсонщини та тварин.

Нагадаємо, що йдеться про тварин, врятованих та евакуйованих з регіону після підриву дамби Каховської гідроелектростанції 6 травня, внаслідок якого було підтоплено десятки населених пунктів, зокрема низинну частину Херсона.