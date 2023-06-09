Корм постраждалим тваринам Херсонщини можна відправити без плати за доставку: як це зробити

Усі охочі можуть безкоштовно відправити корм для собак, котів та інших тварин із Херсонщини, які потребують допомоги внаслідок підтоплення. Про це йдеться в повідомленні компанії "Meest Пошта".

Зазначається, що для цього треба:

створити посилку у мобільному додатку "Meest Пошта" або прийти до відділення Meest (посилка має бути заздалегідь запакованою);

вказати отримувачем "Допомога Чотирилапим Херсон", адреса – місто Львів, відділення №1, вул. Зелена 147;

використати промокод PETS147 для безкоштовної доставки.

Усі відправлення приходитимуть у хаб компанії, звідки їх розвозитимуть по регіонах, куди евакуювали тварин: у притулки, шетлери, гуртожитки тощо.

Корм у конкретні пункти доставлятимуть волонтери, зокрема організація Street Culture.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Як можна фінансово допомогти людям і тваринам, які постраждали через підтоплення, – читайте тут.

Джерело фото: ua.depositphotos.com