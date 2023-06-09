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Корм постраждалим тваринам Херсонщини можна відправити без плати за доставку: як це зробити
Усі охочі можуть безкоштовно відправити корм для собак, котів та інших тварин із Херсонщини, які потребують допомоги внаслідок підтоплення. Про це йдеться в повідомленні компанії "Meest Пошта".
Зазначається, що для цього треба:
- створити посилку у мобільному додатку "Meest Пошта" або прийти до відділення Meest (посилка має бути заздалегідь запакованою);
- вказати отримувачем "Допомога Чотирилапим Херсон", адреса – місто Львів, відділення №1, вул. Зелена 147;
- використати промокод PETS147 для безкоштовної доставки.
Усі відправлення приходитимуть у хаб компанії, звідки їх розвозитимуть по регіонах, куди евакуювали тварин: у притулки, шетлери, гуртожитки тощо.
Корм у конкретні пункти доставлятимуть волонтери, зокрема організація Street Culture.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Як можна фінансово допомогти людям і тваринам, які постраждали через підтоплення, – читайте тут.
Джерело фото: ua.depositphotos.com