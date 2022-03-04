Киевлянам разъяснили, что делать в случае смерти человека дома во время войны

В случае смерти человека дома его близким следует в первую очередь позвонить врачу, с которым у умершего была подписана декларация, а в случае отсутствия связи - в центр первично-медико-санитарной помощи, в котором работает этот врач или в ближайший такой центр. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Если же умерший человек был больным и проходил наблюдение по основному заболеванию, врач на месте выдает врачебное свидетельство о смерти, которое на период активной фазы боевых действий дает право совершить погребение.

Если же причину смерти необходимо устанавливать, полиция должна будет обеспечить транспортировку тела в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Тела умерших с правого берега города доставляются в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Оранжерейной, 9 (угол Дорогожицкой), а с левого берега города – на улицу Петра Запорожца, 26.

Через сутки после того, как тело умершего отвезли в бюро, родственники без предварительных приглашений и телефонных звонков должны приехать в морг.

При себе обязательно необходимо иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность умершего, а также паспорт родственника или другого лица, которое будет проводить захоронение.

Как заверил начальник Киевского городского клинического бюро судмедэкспертизы Александр Михайленко, далее на месте сотрудники уже разъяснят дальнейший алгоритм действий для быстрого проведения погребения покойного.

Отметим при этом, что в Киеве за первые восемь дней войны родилось 390 детей.