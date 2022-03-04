Комендантский час в Киеве в выходные 5-6 марта на дневное время вводить не будут

Власти Киева не будут вводить комендантский час в столице в субботу и воскресенье 5-6 марта на дневное время. Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Комендантский час на выходные остается без изменений и будет длиться каждую ночь с 20:00 до 7:00! Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", — сказано в нем.

Напомним, что в субботу, 26 февраля, ввиду боевых действий власти Киева решили ввести комендантский час с 17:00 и до 8:00 понедельника, 28 февраля. Таким образом, в течение всего дня 27 февраля жители столицы не могли покинуть свои дома или убежища.

Коммунальный пассажирский транспорт в это время работал исключительно для нужд сил, обороняющих город от российского вторжения.

Далее был оставлен лишь комендантский час в ночное время — с 20:00 до 7:00. 1 марта мэр города Виталий Кличко заявил, что это время было расширено до периода с 20:00 до 8:00.

Отметим также, что ранее градоначальник заявлял, что мародеров, орудующих в Киеве, будут обезвреживать без предупреждения.