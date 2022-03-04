Комендантську годину у Києві на вихідних 5-6 березня на денний час не вводитимуть

Влада Києва не вводитиме комендантську годину в столиці в суботу та неділю 5-6 березня на денний час. Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Комендантська година на вихідні залишається без змін і триватиме щоночі із 20:00 до 7:00! Киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години. Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації", — сказано в ньому.

Нагадаємо, що в суботу, 26 лютого, через бойові дії влада Києва вирішила ввести комендантську годину з 17:00 і до 8:00 понеділка, 28 лютого. Таким чином, протягом дня 27 лютого жителі столиці не могли покинути свої будинки чи укриття.

Комунальний пасажирський транспорт у цей час працював виключно для потреб сил, які захищають місто від російського вторгнення.

Далі було залишено лише комендантську годину в нічний час — з 20:00 до 7:00. 1 березня мер міста Віталій Кличко заявив, що цей час було розширено до періоду з 20:00 до 8:00.

Зазначимо також, що раніше градоначальник заявляв, що мародерів, які працюють у Києві, знешкоджуватимуть без попередження.