Киянам роз'яснили, що робити у разі смерті людини вдома під час війни

У разі смерті людини вдома її близьким слід в першу чергу зателефонувати лікарю, з яким у померлого було підписано декларацію, а у разі відсутності зв'язку – звернутися до центру первинно-медико-санітарної допомоги, в якому працює цей лікар або до найближчого такого центру. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Якщо померла людина була хворою і проходила спостереження за основним захворюванням, лікар на місці видасть лікарське свідоцтво про смерть, яке на період активної фази бойових дій дає право на поховання.

Якщо ж причину смерті необхідно встановлювати, поліція має забезпечити транспортування тіла в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Тіла померлих із правого берега міста доставляються до підрозділу Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Оранжерейній, 9 (ріг Дорогожицької), а з лівого берега міста – на вулицю Петра Запорожця, 26.

Через добу після того, як тіло померлого відвезли до бюро, родичі без попередніх запрошень та телефонних дзвінків мають приїхати до моргу.

При собі обов'язково необхідно мати паспорт або інші документи, що посвідчують особу померлого, а також паспорт родича або іншої особи, яка проводитиме поховання.

Як запевнив начальник Київського міського клінічного бюро судмедекспертизи Олександр Михайленко, на місці співробітники вже роз'яснять подальший алгоритм дій для швидкого проведення поховання покійного.

Зазначимо при цьому, що у Києві за перші вісім днів війни народилося 390 дітей.