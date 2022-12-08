Когда и где можно будет приобрести новую почтовую марку "Херсон – это Украина"

АО "Укрпочта" выпустило первую почтовую марку, посвященную городу-герою, - "Херсон - это Украина". Ее можно будет приобрести в почтовых отделениях с 9 декабря. Об этом 8 декабря сообщил директор компании Игорь Смилянский.

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Он предупредил, что онлайн продаж в Украине не будет и в отделениях марка будет доступна для покупки недолго. Дело в том, что 40% тиража уже выкуплено по предзаказу.

"Но заказавшие онлайн получат свои марки в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже завтра. Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности ее приобрести раньше", — уточнил Смелянский.

Кроме того, в онлайн-магазине "Укрпочты", на платформах Рrom, Kasta и Rozetka все еще можно заказать конверты "Херсон – это Украина!", магниты и тематические свитшоты.

Директор "Укрпочты" также анонсировал, что в скором времени компания выпустит новые "хиты".

Ранее компания выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бис!". Кроме того, стало известно, что в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.

Также недавно в День Вооруженных сил Украины "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Оружие Победы".