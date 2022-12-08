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Коли і де можна буде придбати нову поштову марку "Херсон — це Україна"
АТ "Укрпошта" випустила першу поштову марку, яка присвячена місту-герою, — "Херсон - це Україна". Її можна буде придбати у поштових відділеннях з 9 грудня. Про це 8 грудня повідомив директор компанії Ігор Смілянський.
Він попередив, що онлайн продажів в Україні не буде та і у відділеннях марка буде доступна для купівлі недовго. Справа в тому, що 40% тиражу вже викуплено по передзамовленню.
"Але ті, хто замовив онлайн, отримають свої марки протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже завтра. Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше", — уточнив Смілянський.
Крім того, в онлайн-магазині "Укрпошти", на платформах Рrom, Kasta та Rozetka все ще можна замовити конверти "Херсон – це Україна!", магніти та тематичні світшоти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Директор "Укрпошти" також анонсував, що незабаром компанія випустить нові "хіти".
Раніше компанія випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.
Також нещодавно, у День Збройних сил України "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Зброя Перемоги".