Коли і де можна буде придбати нову поштову марку "Херсон — це Україна"

АТ "Укрпошта" випустила першу поштову марку, яка присвячена місту-герою, — "Херсон - це Україна". Її можна буде придбати у поштових відділеннях з 9 грудня. Про це 8 грудня повідомив директор компанії Ігор Смілянський.

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Він попередив, що онлайн продажів в Україні не буде та і у відділеннях марка буде доступна для купівлі недовго. Справа в тому, що 40% тиражу вже викуплено по передзамовленню.

"Але ті, хто замовив онлайн, отримають свої марки протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже завтра. Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше", — уточнив Смілянський.

Крім того, в онлайн-магазині "Укрпошти", на платформах Рrom, Kasta та Rozetka все ще можна замовити конверти "Херсон – це Україна!", магніти та тематичні світшоти.

Директор "Укрпошти" також анонсував, що незабаром компанія випустить нові "хіти".

Раніше компанія випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.

Також нещодавно, у День Збройних сил України "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Зброя Перемоги".