Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа: объяснение правоохранителей

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. В МВД объяснили, кого не будут штрафовать и при каких условиях.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Как сообщает прессслужба МВД, в процессе совместной проработки законопроекта с депутатами согласовали урегулировать случаи, не являющиеся нарушением комендантского часа.

Когда не будут штрафовать:

если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение:

Для физических лиц:

8500 - 17000грн;

в случае повторного нарушения: 17000 - 34 000грн.

Для субъектов ведения хозяйства:

51000 - 102000грн;

повторно: 170000 - 340000грн.

Что такое комендантский час

Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.

Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

В регионах, где нет боевых действий, он продолжается пять часов, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - с 21:00 до 5:00, в Херсонской области - с 20:00 до 6:00.

Единственной областью, где комендантского часа нет, является Закарпатская.

Но там с 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории области.