- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа: объяснение правоохранителей
Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. В МВД объяснили, кого не будут штрафовать и при каких условиях.
Как сообщает прессслужба МВД, в процессе совместной проработки законопроекта с депутатами согласовали урегулировать случаи, не являющиеся нарушением комендантского часа.
Когда не будут штрафовать:
- если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;
- сопровождает раненых, тяжелобольных;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
- оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
- находится в состоянии крайней необходимости.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение:
Для физических лиц:
- 8500 - 17000грн;
- в случае повторного нарушения: 17000 - 34 000грн.
Для субъектов ведения хозяйства:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 51000 - 102000грн;
- повторно: 170000 - 340000грн.
Что такое комендантский час
Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.
Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.
В регионах, где нет боевых действий, он продолжается пять часов, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - с 21:00 до 5:00, в Херсонской области - с 20:00 до 6:00.
Единственной областью, где комендантского часа нет, является Закарпатская.
Но там с 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории области.