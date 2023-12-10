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Кого не будуть штрафувати за порушення комендантської години: пояснення правоохоронців
Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. В МВС пояснили, кого не будуть штрафувати та за яких умов.
Як повідомляє пресслужба МВС, у процесі спільного опрацювання законопроєкту з депутатами погодили врегулювати випадки, які не є порушенням комендантської години.
Коли не будуть штрафувати:
- якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
- супроводжує поранених, важкохворих;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
- надає медичну (домедичну) допомогу;
- перебуває в стані крайньої необхідності.
Які штрафи передбачені за порушення:
Для фізичних осіб:
- 8500 — 17000грн;
- в разі повторного порушення: 17000 — 34 000грн.
Для субʼєктів господарювання:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 51000 — 102000грн;
- повторно: 170000 — 340000грн.
Що таке комендантська година
Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.
Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.
У регіонах, де немає бойових дій, він наразі триває п'ять годин, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - з 21:00 до 5:00, у Херсонській області - з 20:00 до 6:00.
Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.
Але там з 1 грудня і до завершення воєнного стану триватиме перевірка документів у осіб, що перебувають на території області.