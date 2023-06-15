МИД запустил чат-бот по предоставлению консульской помощи украинцам

Министерство иностранных дел запустило чат-бот в мессенджере Telegram для помощи украинским гражданам в консульских вопросах по всему миру, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что чат-бот t.me/MZSUkrain_bot одновременно может обслуживать нескольких пользователей и предоставлять консультацию по наиболее распространенным вопросам - правилам въезда в другую страну, оформление временной защиты, социального обеспечения, возвращения в Украину, консульским услугам.

Как говорят в МИД, использование сервиса облегчит процесс получения необходимой информации гражданами Украины, которые в результате вынужденно выехали в другие страны, и существенно увеличит масштабы и возможности получения помощи.

Проект реализован при поддержке криптовалютной биржи WhiteBIT. В МИД указывают, что начали сотрудничество с ней еще в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения России, воплотив уже ряд важных проектов, что оказалось "крайне своевременным на фоне беспрецедентного выезда украинцев за границу" в результате российской агрессии.

Чат-бот дополнит деятельность call-центра, начавшего работу в июне прошлого года. За это время он обработал около 15 тысяч звонков из 96 стран. Больше всего запросов на помощь поступило из Германии, Польши, Италии, Турции и самой Украины.

WhiteBIT обеспечила ресурсную поддержку круглосуточной деятельности call-центра, комплексную организационную поддержку и помощь для консульской службы Украины. В свою очередь, МИД обеспечил специальное обучение операторов, работающих с обращениями граждан: в ведомстве уверяют, что у них есть все необходимые компетенции для предоставления украинцам качественных информационных услуг.

Вопросы, с которыми обращаются в call-центр, чаще всего касаются обеспечения прав граждан и законных интересов за рубежом, условий пребывания в разных странах мира (социальные и медицинские услуги, условия трудоустройства, таможенные правила, вопросы рождения ребенка, легализации документов) и так далее. Номер call-центра: +38(044) 224-57-20.

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