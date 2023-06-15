МЗС запустило чат-бот з надання консульської допомоги українцям

Міністерство закордонних справ запустило чат-бот у месенджері Telegram для допомоги українським громадянам у консульських питаннях по всьому світу, йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Зазначається, що чат-бот t.me/MZSUkrain_bot одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань - правил в'їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг.

Як кажуть в МЗС, використання сервісу полегшить процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн, та суттєво збільшить масштаби й можливості отримання допомоги.

Проект реалізовано за підтримки криптовалютної біржі WhiteBIT. В МЗС вказують, що розпочали співпрацю з нею ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, втіливши вже низку важливих проєктів, що виявилося "вкрай своєчасним на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон" внаслідок російської агресії.

Чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час він опрацював близько 15 тисяч дзвінків з 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та самої України.

WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України. В свою чергу, МЗС забезпечило спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян: у відомстві запевняють, що вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.

Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо. Номер call-центру: +38 (044) 224-57-20.

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