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МЗС запустило чат-бот з надання консульської допомоги українцям
Міністерство закордонних справ запустило чат-бот у месенджері Telegram для допомоги українським громадянам у консульських питаннях по всьому світу, йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.
Зазначається, що чат-бот t.me/MZSUkrain_bot одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань - правил в'їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг.
Як кажуть в МЗС, використання сервісу полегшить процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн, та суттєво збільшить масштаби й можливості отримання допомоги.
Проект реалізовано за підтримки криптовалютної біржі WhiteBIT. В МЗС вказують, що розпочали співпрацю з нею ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, втіливши вже низку важливих проєктів, що виявилося "вкрай своєчасним на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон" внаслідок російської агресії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час він опрацював близько 15 тисяч дзвінків з 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та самої України.
WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України. В свою чергу, МЗС забезпечило спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян: у відомстві запевняють, що вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.
Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо. Номер call-центру: +38 (044) 224-57-20.
Джерело фото: ua.depositphotos.com