Минкульт может сократить сеть учреждений культуры: в чем причина

Заместитель министра культуры и информационной политики по европейской интеграции Тарас Шевченко заявил о возможном сокращении количества учреждений культуры в Украине в связи с резкой убылью населения.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На всеукраинском форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал" в Киеве он отметил, что количество населения уменьшилось с 40 до 30 миллионов, что задает вопрос об оптимизации культурных учреждений.

"Сеть заведений культуры в Украине насчитывает около 30 тысяч объектов. Если сокращается резко количество населения, должна ли оставаться такой же сеть заведений культуры? Да, хотелось бы, чтобы в каждой деревне была библиотека, но, к сожалению, села вымирают, сельское население сокращается", - сказал Шевченко.

Замминистра также акцентировал внимание на необходимости возвращения украинцев, выехавших за границу после завершения войны. Он подчеркнул важность сохранения их для украинской культуры, даже если они не вернутся в страну. Одним из возможных решений Шевченко видит внедрение множественного гражданства.

По словам Шевченко, статус заграничного украинца имеют только около 10 тысяч человек, хотя на самом деле их миллионы. Этот разрыв между официальной статистикой и реальным количеством может вызвать культурную политику.

Сфера культуры Украины потеряла 18% работников

Ранее и. о. министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что с начала полномасштабной войны сфера культуры Украины потеряла 18% работников, а 13% заведений культуры прекратили свою деятельность по состоянию на май 2024 года.

Также он рассказал, что средняя стоимость обучения одного человека творческой профессии для государства составляет 2 млн. грн.

"По состоянию на сегодняшний день за более чем два года войны наша сфера - сфера культуры - потеряла во всех сферах, во всех звеньях культурного производства, 18% сотрудников. Это не только создатели и художники, но и те, кто обеспечивает работу заведений культуры", - сказал он. Карандеев.

Среди основных причин, по которым люди уходят из сферы культуры по разным обстоятельствам, в частности из-за низкой заработной платы, а также не приходят в эту сферу, поскольку не видят в этом перспективы для себя.

Добавим, работники в сфере библиотечного, архивного и музейного дела получают самую низкую в Украине зарплату – 11 063 грн (в этом году она выросла на 15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).