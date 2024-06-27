Мінкульт може скоротити мережу закладів культури: в чому причина

Заступник міністра культури та інформаційної політики з європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив про можливе скорочення кількості закладів культури в Україні у зв'язку з різким зменшенням населення.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

На всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у Києві він зазначив, що кількість населення зменшилась з 40 до 30 мільйонів, що ставить питання про оптимізацію культурних установ.

"Мережа закладів культури в Україні налічує близько 30 тисяч об'єктів. Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується", — сказав Шевченко.

Заступник міністра також акцентував увагу на необхідності повернення українців, які виїхали за кордон після завершення війни. Він підкреслив важливість збереження їх для української культури, навіть якщо вони не повернуться до країни. Одним з можливих рішень Шевченко бачить впровадження множинного громадянства.

За словами Шевченка, статус закордонного українця мають лише близько 10 тисяч людей, хоча насправді їх мільйони. Цей розрив між офіційною статистикою та реальною кількістю може бути викликом для культурної політики.

Сфера культури України втратила 18% працівників

Раніше в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури припинили свою діяльність станом на травень 2024 року.

Також він розповів, що середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн.

"Станом на сьогодні за понад два роки війни наша сфера - сфера культури - втратила у всіх сферах, у всіх ланках культурного продукування, 18% співробітників. Це не тільки творці і художники, а й ті, хто забезпечує роботу закладів культури", - сказав Карандєєв.

Серед основних причин, через які люди йдуть зі сфери культури з різних обставин, зокрема через низьку заробітну плату, а також не приходять у цю сферу, оскільки не бачать у цьому перспективи для себе.

Додамо, працівники у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи отримують найнижчу в Україні зарплату – 11 063 грн (цього року вона зросла на 15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та в освіті – 12 649 грн (+14,4%).