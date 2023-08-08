Мобилизация украинцев в Канаде: РФ разгоняет новый фейк

Российские ресурсы распространяют фейковую информацию о том, что Украина якобы планирует мобилизовать 30 тысяч этнических украинцев в Канаде.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты утверждают, что такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, Украина якобы уже даже направила соответствующий запрос о мобилизации украинцев канадскому правительству.

"На самом деле чиновник такого не говорил. Вражеская пропаганда распространяет этот нарратив с целью запугивания канадцев", - говорится в сообщении.

По мнению пропагандистов, это должно значительно снизить уровень поддержки Украины со стороны населения Канады.

Также подобной ложью роспропаганда пытается дискредитировать Украину и ее власть.

"Доверяйте только источникам верифицированной информации", - призвали в Центре противодействия дезинформации.

Фейки России

В ГУР недавно предупреждали, что политтехнологи страны-агрессора РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине и планируют ряд провокационных публикаций в западных СМИ.

Россия постоянно разгоняет фейки ради дискредитации Украины. В частности, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Позже российская пропаганда придумала фейк о "гибели" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.