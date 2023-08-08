- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Мобилизация украинцев в Канаде: РФ разгоняет новый фейк
Российские ресурсы распространяют фейковую информацию о том, что Украина якобы планирует мобилизовать 30 тысяч этнических украинцев в Канаде.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Пропагандисты утверждают, что такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме того, Украина якобы уже даже направила соответствующий запрос о мобилизации украинцев канадскому правительству.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На самом деле чиновник такого не говорил. Вражеская пропаганда распространяет этот нарратив с целью запугивания канадцев", - говорится в сообщении.
По мнению пропагандистов, это должно значительно снизить уровень поддержки Украины со стороны населения Канады.
Также подобной ложью роспропаганда пытается дискредитировать Украину и ее власть.
"Доверяйте только источникам верифицированной информации", - призвали в Центре противодействия дезинформации.
Фейки России
В ГУР недавно предупреждали, что политтехнологи страны-агрессора РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине и планируют ряд провокационных публикаций в западных СМИ.
Россия постоянно разгоняет фейки ради дискредитации Украины. В частности, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.
Позже российская пропаганда придумала фейк о "гибели" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.