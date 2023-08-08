Мобілізація українців у Канаді: РФ розганяє новий фейк

Російські ресурси поширюють фейкову інформацію про те, що Україна начебто планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

Крім того, Україна нібито вже навіть відправила відповідний запит про мобілізацію українців канадському уряду.

"Насправді урядовець такого не говорив. Ворожа пропаганда поширює цей наратив з метою залякування канадців", - йдеться у повідомленні.

На думку пропагандистів, це має значно зменшити рівень підтримки України з боку населення Канади.

Також подібною брехнею роспропаганда намагається дискредитувати Україну та її владу.

"Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації", - закликали у Центрі протидії дезінформації.

Фейки Росії

У ГУР нещодавно попереджали, що політтехнологи країни-агресора РФ підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України та планують ряд провокативних публікацій у західних ЗМІ.

Зазначимо, Росія постійно розганяє фейки заради дискредитації України. Зокрема, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа". Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував цю інформацію.

Пізніше російська пропаганда придумала фейк про "загибель" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.