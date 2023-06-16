МВД назвало дату запуска единого реестра оружия: заработает через несколько дней

Единый реестр оружия (ЕРО) начнет работать в Украине на следующей неделе – с 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Запуск реестра подразумевает, что разрешения на оружие перейдут в электронный формат. Документы на оружие можно будет подать в электронном кабинете через "Единое окно гражданина" или в специализированном магазине, где продается оружие.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Для подачи документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина" необходимо будет:

авторизоваться на портале;

оформить заявку;

прикрепить пакет необходимых документов;

добавить скан-копии;

заверить копии электронной подписью;

отправить заявку.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Напомним, что единый реестр оружия был презентован в феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны. Целью регистрации огнестрельного оружия называли поддержку эффективного предотвращения и расследования преступлений.

В сентябре тогдашний заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявлял, что реестр оружия находится в опытной эксплуатации, а запуск состоится в октябре 2022 года.

А уже в марте 2023 года министр внутренних дел Игорь Клименко информировал, что единый реестр оружия планируется запустить в июне.