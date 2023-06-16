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Общество
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МВД назвало дату запуска единого реестра оружия: заработает через несколько дней

Оружие, пистолет
Оружие. Фото: Brett_Hondow / Pixabay

Единый реестр оружия (ЕРО) начнет работать в Украине на следующей неделе – с 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Запуск реестра подразумевает, что разрешения на оружие перейдут в электронный формат. Документы на оружие можно будет подать в электронном кабинете через "Единое окно гражданина" или в специализированном магазине, где продается оружие.

Фото 2 — МВД назвало дату запуска единого реестра оружия: заработает через несколько дней
Фото: Министерство внутренних дел Украины

Для подачи документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина" необходимо будет:

  • авторизоваться на портале;
  • оформить заявку;
  • прикрепить пакет необходимых документов;
  • добавить скан-копии;
  • заверить копии электронной подписью;
  • отправить заявку.
Фото 3 — МВД назвало дату запуска единого реестра оружия: заработает через несколько дней
Фото: Министерство внутренних дел Украины

Напомним, что единый реестр оружия был презентован в феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны. Целью регистрации огнестрельного оружия называли поддержку эффективного предотвращения и расследования преступлений.

В сентябре тогдашний заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявлял, что реестр оружия находится в опытной эксплуатации, а запуск состоится в октябре 2022 года.

А уже в марте 2023 года министр внутренних дел Игорь Клименко информировал, что единый реестр оружия планируется запустить в июне.

Автор:
Артем Ющенко