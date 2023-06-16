- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
МВС назвало дату запуску єдиного реєстру зброї: почне працювати через кілька днів
Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) почне працювати в Україні наступного тижня – з 23 червня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Запуск реєстру передбачає, що дозволи на зброю перейдуть в електронний формат. Документи на зброю можна буде подати в електронному кабінеті через "Єдине вікно громадянина" або в спеціалізованому магазині, де вона продається.
Для подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина" необхідно буде:
- авторизуватися на порталі;
- оформити заявку;
- прикріпити пакет необхідних документів;
- додати сканкопії;
- завірити копії електронним підписом;
- надіслати заявку.
Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабної війни. Метою реєстрації вогнепальної зброї називали підтримку ефективного запобігання та розслідування злочинів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У вересні тодішній заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявляв, що реєстр зброї перебуває в дослідній експлуатації, а запуск відбудеться в жовтні 2022 року.
А вже в березні 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інформував, що єдиний реєстр зброї планується запустити в червні.