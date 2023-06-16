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Суспільство
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МВС назвало дату запуску єдиного реєстру зброї: почне працювати через кілька днів

Зброя, пістолет
Зброя. Фото: Brett_Hondow / Pixabay

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) почне працювати в Україні наступного тижня – з 23 червня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Запуск реєстру передбачає, що дозволи на зброю перейдуть в електронний формат. Документи на зброю можна буде подати в електронному кабінеті через "Єдине вікно громадянина" або в спеціалізованому магазині, де вона продається.

Фото 2 — МВС назвало дату запуску єдиного реєстру зброї: почне працювати через кілька днів
Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Для подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина" необхідно буде:

  • авторизуватися на порталі;
  • оформити заявку;
  • прикріпити пакет необхідних документів;
  • додати сканкопії;
  • завірити копії електронним підписом;
  • надіслати заявку.
Фото 3 — МВС назвало дату запуску єдиного реєстру зброї: почне працювати через кілька днів
Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабної війни. Метою реєстрації вогнепальної зброї називали підтримку ефективного запобігання та розслідування злочинів.

У вересні тодішній заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявляв, що реєстр зброї перебуває в дослідній експлуатації, а запуск відбудеться в жовтні 2022 року.

А вже в березні 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інформував, що єдиний реєстр зброї планується запустити в червні.

Автор:
Артем Ющенко