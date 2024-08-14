На границе с Польшей временно откроют дополнительный пограничный переход: подробности

Во Львовской области на два дня, 16-17 августа, откроют дополнительный временный пограничный переход с Европейским Союзом "Корчмин – Стаевка".

Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы.

Почему откроют временный переход

Отмечается, что открытие временного пограничного перехода "Корчмин-Стаевка" состоится в рамках проведения Европейских дней добрососедства.

Этот проект призван преодолевать барьеры между поляками и украинцами, культурой Востока и Запада, латинской и византийской традициями.

Во время мероприятия на территории разделенного государственными границами села Корчмин (Польша, Люблинское воеводство) и Стаевка (Украина, Львовская область) проведут трансграничные встречи взаимопонимания и примирения.

Также в рамках встреч проходит молитвенное паломничество к чудотворному источнику в месте явления Матери Божьей и по случаю Успения Пресвятой Богородицы для объединит жителей приграничных регионов Украины и Польши.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке .

Как будут пропускать граждан

Как сообщают в Госпогранслужбе, в пятницу и субботу, 16-17 августа, временный пункт пересечения границы в Белжском обществе будет работать с 9 до 20:00.

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда будут проводить пропуск лиц через государственную границу Украины в пешем порядке.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Гребенное – Рава-Русская" с понедельника, 12 августа, Польша начала ремонтные работы, из-за чего может быть затруднено пересечение границы.

Кроме того, в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также производят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.