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На границе с Польшей временно откроют дополнительный пограничный переход: подробности
Во Львовской области на два дня, 16-17 августа, откроют дополнительный временный пограничный переход с Европейским Союзом "Корчмин – Стаевка".
Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы.
Почему откроют временный переход
Отмечается, что открытие временного пограничного перехода "Корчмин-Стаевка" состоится в рамках проведения Европейских дней добрососедства.
Этот проект призван преодолевать барьеры между поляками и украинцами, культурой Востока и Запада, латинской и византийской традициями.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Во время мероприятия на территории разделенного государственными границами села Корчмин (Польша, Люблинское воеводство) и Стаевка (Украина, Львовская область) проведут трансграничные встречи взаимопонимания и примирения.
Также в рамках встреч проходит молитвенное паломничество к чудотворному источнику в месте явления Матери Божьей и по случаю Успения Пресвятой Богородицы для объединит жителей приграничных регионов Украины и Польши.
Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке .
Как будут пропускать граждан
Как сообщают в Госпогранслужбе, в пятницу и субботу, 16-17 августа, временный пункт пересечения границы в Белжском обществе будет работать с 9 до 20:00.
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда будут проводить пропуск лиц через государственную границу Украины в пешем порядке.
Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Гребенное – Рава-Русская" с понедельника, 12 августа, Польша начала ремонтные работы, из-за чего может быть затруднено пересечение границы.
Кроме того, в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также производят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.