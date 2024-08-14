На кордоні з Польшею тимчасово відкриють додатковий прикордонний перехід: подробиці

На Львівщині на два дні, 16-17 серпня, відкриють додатковий тимчасовий прикордонний перехід з Європейським Союзом “Корчмин – Стаївка”.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Чому відкриють тимчасовий перехід

Зазначається, що відкриття тимчасового прикордонного переходу "Корчмин – Стаївка" відбудеться в рамках проведення Європейських днів добросусідства.

Цей проєкт покликаний долати бар’єри між поляками та українцями, культурою Сходу і Заходу, латинською та візантійською традиціями.

Під час заходу на території розділеного державними кордонами села Корчмин (Польща, Люблінське воєводство) і Стаївка (Україна, Львівська область) проведуть транскордонні зустрічі порозуміння та примирення.

Також у межах зустрічей відбувається молитовна проща до чудотворного джерела у місці явлення Матері Божої та з нагоди Успіння Пресвятої Богородиці для об’єднає жителів прикордонних регіонів України та Польщі.

Детальніше з програмою заходів можна ознайомитися за посиланням.

Як пропускатимуть громадян

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, у п'ятницю та суботу, 16-17 серпня, тимчасовий пункт перетину кордону у Белзькій громаді працюватиме з 9 до 20:00.

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України в пішому порядку.

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні «Гребенне – Рава-Руська» з понеділка, 12 серпня, Польща розпочала ремонтні роботи, через що може бути ускладнений перетин кордону.

Крім того, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня поляки також проводять ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України. Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.