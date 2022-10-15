Национальный телемарафон запускает кампанию "Теплая страна"

Марафон "Единые новости" запускает кампанию "Теплая страна", которая поможет украинцам подготовиться к зиме и преодолеть ее вызовы.

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Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что " Теплая страна " — комплексная информационная кампания, создаваемая национальным марафоном " Единые Новости " в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством энергетики Украины, Министерством культуры и информационной политики, GIZ и Всемирным Банком.

"Этот проект о единстве, знаниях и простых действиях, которые помогут нашей стране выстоять этой зимой во время войны, вражеских обстрелов нашей инфраструктуры, нанесенным потерям нашему жилому и энергетическому комплексу", - говорится в сообщении.

Медиагруппы Starlight Media, 1+1 media, "Суспільне", Inter Media Group и телеканал "Рада" сфокусируют свои усилия на предоставлении полной и практической информации, что поможет населению правильно подготовить себя и свои дома к холодному времени года, знать как действовать в экстремальных ситуациях, увеличит вклад всех украинцев в победу на этом зимнем фронте. Информационная кампания будет комплексно реализовываться в эфире марафона "Единые новости", в социальных сетях, наружной рекламе и привлекать лидеров мнений и партнеров из государственного, международного и частного секторов.

"Совместно мы будем предоставлять украинцам информацию, которая поможет сохранить тепло в домах и привлечь всю страну к постоянному потреблению ресурсов, поддержке государства, армии и друг друга. Мы должны превратить полезные советы в действия, чтобы победить эту зиму вместе! ", - отмечает Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media.

""Теплая страна" объединила экспертизу и усилия медийщиков, государства и международных партнеров. Над каждым материалом или советом этой кампании работала большая команда неравнодушных профессионалов, стремящихся своими знаниями, работой помочь сохранить тепло в украинских домах и обезопасить страну от рисков, которые могут стать реальными этой зимой. Мы знаем, что это будут сложные месяцы нашей страны. Но уверены, что кампания продолжит усиливаться новыми партнерами, а мы, украинцы, снова сможем выстоять благодаря единству и взаимопомощи", - подчеркнула Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media.

Создатели "Теплой страны" призывают к поддержке проекта – в распространении полезных материалов, партнерстве и применении полезных советов в собственном обиходе. Проект открыт для привлечения новых партнеров — из международного, частного и общественных секторов.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Отметим, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявляет, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без переноса и изменений.