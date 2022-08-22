"Новая почта" установила акционный тариф на доставку ко Дню независимости

С 24 по 26 августа "Новая почта" будет доставлять посылки за 1 гривню, если отправка и получение осуществляется через почтомат. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба компании.

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Сниженный тариф действует по всей стране, но исключительно для посылок. Стоимость доставки документов остается неизменной – 45 гривен.

Каждый клиент может отправить и получить через почтомат неограниченное количество посылок по акционной цене. При этом через почтомат можно отправить любые вещи весом до 20 кг и размером 40х60х30 см.

Снижена стоимость услуги действия для посылок, которые отправят 24, 25 и 26 августа по почтомату. Оплатить за доставку может как получатель, так и отправитель. Это можно сделать через мобильное приложение, через трекинг на сайте или в отделении, при отправке из почтомата или получения в почтомате.

Ранее "Новая почта" снизила тариф на доставку в почтомат в Украине на 10 грн - до 50 грн за посылку. По фиксированной цене можно отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почту можно отправить посылки весом до 20 кг.

При этом "Новая почта Глобал" подняла цены на доставку из международных интернет-магазинов, но отправка личных вещей за границу наоборот подешевеет.