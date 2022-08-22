"Нова пошта" встановила акційний тариф на доставку до Дня незалежності

З 24 по 26 серпня "Нова пошта" доставлятиме посилки за 1 гривню, якщо відправлення та отримання здійснюється через поштомат. Про це 22 серпня повідомила пресслужба компанії.

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Знижений тариф діє по всій країні, але виключно для посилок. Вартість доставки документів залишається незмінною — 45 гривень.

Кожен клієнт може відправити і отримати через поштомат необмежену кількість посилок за акційною ціною. При цьому через поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см.

Знижена вартість послуги дії для посилок, що відправлять 24, 25 та 26 серпня через поштомат. Сплатити за доставку може як отримувач, так і відправник. Це можна зробити через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні, за умови відправки із поштомату або отримання у поштоматі.

Раніше "Нова пошта" знизила тариф на доставку до поштомату в Україні на 10 грн - до 50 грн за посилку. За фіксованою ціною можна надсилати документи та посилки незалежно від географії доставки.

При цьому "Нова пошта Глобал" підняла ціни на доставку з міжнародних інтернет-магазинів, але відправка особистих речей за кордон, навпаки, подешевшає.