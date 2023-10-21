Оккупанты требуют от созданных фейковых ВУЗов предоставить "волонтеров" для распространения пропаганды

Россия готовится провести "международный молодежный форум", на котором предполагается участие "волонтеров" с временно оккупированных территорий. Эта мера направлена на усиление пропаганды и имитацию поддержки международным сообществом политики Владимира Путина перед прохождением "выборов" в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Предварительно к участию в нем запланировано привлечь студентов из Северной Кореи, Китая, Беларуси и других стран, проявляющих лояльность к путинскому режиму.

Однако партизаны сообщают, что наибольшее количество участников ожидается именно из РФ и вновь присоединенных к ее составу оккупированных территорий, где россияне уже готовят массовый прием заявок.

Центр набора "волонтеров" с временно оккупированных территорий расположен в Мелитополе Запорожской области, но понятно, что количество заинтересованных лиц очень ограничено. Поэтому оккупанты заставляют высшие учебные заведения, созданные российскими оккупационными властями, предоставить списки "волонтеров" в лучших традициях Кремля.

В ЦНС отмечают, что именно политика принуждения и пропаганды является одними из столпов режима Путина, ведь направлена на дезориентацию системы ценностей своей жертвы и является одной из главных причин войны.

Напомним, Кремль постоянно усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне продолжают насаждать российскую идеологию местному населению. На востоке и юге Украины для распространения враждебной пропаганды и навязывания местным жителям взглядов Кремля на русско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".