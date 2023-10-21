Окупанти вимагають від новостворених фейкових ВНЗ надати “волонтерів” для поширення пропаганди

Росія готується провести "міжнародний молодіжний форум", на якому передбачається участь "волонтерів" з тимчасово окупованих територій. Цей захід спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародною спільнотою політики Володимира Путіна перед проходженням "виборів" у РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Попередньо до участі в ньому заплановано залучити студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі та інших країн, які виявляють лояльність до путінського режиму.

Однак, партизани повідомляють, що найбільша кількість учасників очікується саме з РФ та новоприєднаних до її складу окупованих територій, де росіяни вже готують масовий прийом заявок.

Центр набору "волонтерів" із тимчасово окупованих територій розташований у Мелітополі Запорізької області, але зрозуміло, що кількість зацікавлених осіб є дуже обмеженою. Через це, окупанти змушують вищі навчальні заклади, які були створені російською окупаційною владою, надати списки “волонтерів” в кращих традиціях Кремля.

У ЦНС наголошують, що саме політика примусу та пропаганди а є одними зі стовпів режиму Путіна, адже направлена на дезорієнтації системи цінностей своєї жертви і є однією з головних причин війни.

Нагадаємо, Кремль постійно посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують насаджувати російську ідеологію місцевому населенню. На сході й півдні України для поширення ворожої пропаганди та нав’язування місцевим мешканцям поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують “кінотеатри”.