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Общество
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Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)

Коммунальные услуги, газ, гривны, калькулятор
Коммунальные услуги. Фото: сайт Тернопольской облгосадминистрации

Приложение "Київ Цифровий" получило обновление – теперь жители столицы могут оплатить в нем коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Отмечается, что теперь в приложении можно:

  • получать уведомления о новых счетах;
  • платить за воду, свет, газ и другие коммунальные услуги одновременно;
  • просматривать историю оплат и контролировать расходы.

Обновление "Киев Цифровой" уже доступно в App Store и Google Play.

Как платить коммуналку в "Київ Цифровий"

Для оплаты коммунальных услуг через приложение необходимо:

  • в "Київ Цифровий" нажать "Болше сервисов" в верхней части главного экрана или синюю круглую кнопку с логотипом приложения внизу экрана;
Фото 2 — Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)
  • пролистать вниз открывшееся меню и нажать "Оплата коммуналки";
Фото 3 — Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)
  • добавить свой адрес;
Фото 4 — Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)
  • подключить Bank ID или ключ авторизации (последний можно найти на бумажном счете).
Фото 5 — Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)

После полной авторизации счета в приложении будут выглядеть следующим образом:

Фото 6 — Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)
Фото: Петр Оленич / Telegram

В комментариях на странице "Київ Цифровий" в Facebook администрация столичного сервиса рассказала, что за обработку платежей начисляется комиссия – ее размер зависит от поставщика услуг.

"Ориентировочная комиссия – 2% от общей суммы к оплате. Если сумма к оплате за услугу невелика, может начисляться около 10 гривен комиссии за услугу", – говорится в сообщении.

Напомним, что это не единственное обновление "Київ Цифровий", выпущенное в последнее время. К примеру, в июне в приложении появилась новая офлайн-карта укрытий. Подробнее об этом читайте здесь.

Автор:
Артем Ющенко