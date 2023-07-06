Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)

Приложение "Київ Цифровий" получило обновление – теперь жители столицы могут оплатить в нем коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Отмечается, что теперь в приложении можно:

получать уведомления о новых счетах;

платить за воду, свет, газ и другие коммунальные услуги одновременно;

просматривать историю оплат и контролировать расходы.

Обновление "Киев Цифровой" уже доступно в App Store и Google Play.

Как платить коммуналку в "Київ Цифровий"

Для оплаты коммунальных услуг через приложение необходимо:

в "Київ Цифровий" нажать "Болше сервисов" в верхней части главного экрана или синюю круглую кнопку с логотипом приложения внизу экрана;

пролистать вниз открывшееся меню и нажать "Оплата коммуналки";

добавить свой адрес;

подключить Bank ID или ключ авторизации (последний можно найти на бумажном счете).

После полной авторизации счета в приложении будут выглядеть следующим образом:

Фото: Петр Оленич / Telegram

В комментариях на странице "Київ Цифровий" в Facebook администрация столичного сервиса рассказала, что за обработку платежей начисляется комиссия – ее размер зависит от поставщика услуг.

"Ориентировочная комиссия – 2% от общей суммы к оплате. Если сумма к оплате за услугу невелика, может начисляться около 10 гривен комиссии за услугу", – говорится в сообщении.

Напомним, что это не единственное обновление "Київ Цифровий", выпущенное в последнее время. К примеру, в июне в приложении появилась новая офлайн-карта укрытий. Подробнее об этом читайте здесь.