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Оплатить коммуналку теперь можно через "Київ Цифровий": как это сделать (ФОТОИНСТРУКЦИЯ)
Приложение "Київ Цифровий" получило обновление – теперь жители столицы могут оплатить в нем коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Отмечается, что теперь в приложении можно:
- получать уведомления о новых счетах;
- платить за воду, свет, газ и другие коммунальные услуги одновременно;
- просматривать историю оплат и контролировать расходы.
Обновление "Киев Цифровой" уже доступно в App Store и Google Play.
Как платить коммуналку в "Київ Цифровий"
Для оплаты коммунальных услуг через приложение необходимо:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- в "Київ Цифровий" нажать "Болше сервисов" в верхней части главного экрана или синюю круглую кнопку с логотипом приложения внизу экрана;
- пролистать вниз открывшееся меню и нажать "Оплата коммуналки";
- добавить свой адрес;
- подключить Bank ID или ключ авторизации (последний можно найти на бумажном счете).
После полной авторизации счета в приложении будут выглядеть следующим образом:
В комментариях на странице "Київ Цифровий" в Facebook администрация столичного сервиса рассказала, что за обработку платежей начисляется комиссия – ее размер зависит от поставщика услуг.
"Ориентировочная комиссия – 2% от общей суммы к оплате. Если сумма к оплате за услугу невелика, может начисляться около 10 гривен комиссии за услугу", – говорится в сообщении.
Напомним, что это не единственное обновление "Київ Цифровий", выпущенное в последнее время. К примеру, в июне в приложении появилась новая офлайн-карта укрытий. Подробнее об этом читайте здесь.