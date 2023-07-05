Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку: как это сделать

В Киеве бытовые потребители с 10 июля получат право отказаться от бумажных счетов-сообщений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

Об этом сообщает УК "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Подтвердить отказ от бумажных "платежей" можно на сайте ЦКС. Вместо этого потребитель начнет получать такие счета в электронном виде в личном кабинете.

Поступать к потребителю документы могут в электронных сервисах: в личном кабинете потребителя; в мобильном приложении "Коммуналка"; на сайтах исполнителей жилищно-коммунальных услуг и других платформах.

На сайте доступна функция дистанционного заказа дубликатов счета-сообщения, которая выглядит так же, как бумажный. Оплатить "коммуналку" тоже можно также онлайн.

Как отказаться от бумажных "платежек"

Во всплывающем окошке в личном кабинете необходимо выбрать адрес, по которому нужно отказаться от бумажного счета. То же самое можно сделать на странице управления профилем. Если потребитель хочет отказаться от "платежек" на всех объектах, которые имеет, то нужно выбрать "Отказаться для всех объектов". Если отказ касается конкретного объекта, нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать соответствующий объект. На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Также есть возможность оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС.

Инфографика: ЦКС

"Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для осуществления оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги. Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии", – уточнили в ЦКС.

Напомним, недавно в Украине планировалось поднять тарифы на воду. Президент тогда заявил, что "решение, мягко говоря, позорное". Он поручил правительству представить ответное решение. До этого Шмыгаль назвал повышение тарифов на воду неприемлемым решением, также заявив, что оно не было согласовано с правительством.

Поэтому регулятор отложил повышение тарифов на воду, после чего начал консультации по наработке "справедливого социального решения".

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