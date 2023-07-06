Оплатити комуналку тепер можна через "Київ Цифровий": як це зробити (ФОТОІНСТРУКЦІЯ)

Додаток "Київ Цифровий" отримав оновлення – тепер жителі столиці можуть оплатити в ньому комунальні послуги. Про це повідомила пресслужба сервісу.

Зазначається, що тепер у додатку можна:

отримувати сповіщення про нові рахунки;

платити за воду, світло, газ та інші комунальні послуги одночасно;

переглядати історію оплат і контролювати витрати.

Оновлення "Київ Цифровий" вже доступне в App Store і Google Play.

Як сплачувати комуналку в "Київ Цифровий"

Для сплати комунальних послуг через додаток необхідно:

у "Київ Цифровий" натиснути "Більше сервісів" у верхній частині головного екрана або синю круглу кнопку з логотипом застосунку внизу екрана;

прогорнути вниз меню, яке відкрилося, й натиснути "Оплата комуналки";

додати свою адресу;

підключити Bank ID чи ключ авторизації (останній можна знайти на паперовому рахунку).

Після повної авторизації рахунки в додатку виглядатимуть наступним чином:

Фото: Петро Оленич / Telegram

У коментарях на сторінці "Київ Цифровий" у Facebook адміністрація столичного сервісу розповіла, що за обробку платежів нараховується комісія – її розмір залежить від постачальника послуг.

"Орієнтовна комісія – 2% від загальної суми до сплати. Якщо сума до сплати за послугу невелика, може нараховуватися близько 10 гривень комісії за послугу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що це не єдине оновлення "Київ Цифровий", яке було випущено останнім часом. Наприклад, у червні в додатку з’явилася нова офлайн-мапа укриттів. Детальніше про це читайте тут.