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Оплатити комуналку тепер можна через "Київ Цифровий": як це зробити (ФОТОІНСТРУКЦІЯ)
Додаток "Київ Цифровий" отримав оновлення – тепер жителі столиці можуть оплатити в ньому комунальні послуги. Про це повідомила пресслужба сервісу.
Зазначається, що тепер у додатку можна:
- отримувати сповіщення про нові рахунки;
- платити за воду, світло, газ та інші комунальні послуги одночасно;
- переглядати історію оплат і контролювати витрати.
Оновлення "Київ Цифровий" вже доступне в App Store і Google Play.
Як сплачувати комуналку в "Київ Цифровий"
Для сплати комунальних послуг через додаток необхідно:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- у "Київ Цифровий" натиснути "Більше сервісів" у верхній частині головного екрана або синю круглу кнопку з логотипом застосунку внизу екрана;
- прогорнути вниз меню, яке відкрилося, й натиснути "Оплата комуналки";
- додати свою адресу;
- підключити Bank ID чи ключ авторизації (останній можна знайти на паперовому рахунку).
Після повної авторизації рахунки в додатку виглядатимуть наступним чином:
У коментарях на сторінці "Київ Цифровий" у Facebook адміністрація столичного сервісу розповіла, що за обробку платежів нараховується комісія – її розмір залежить від постачальника послуг.
"Орієнтовна комісія – 2% від загальної суми до сплати. Якщо сума до сплати за послугу невелика, може нараховуватися близько 10 гривень комісії за послугу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що це не єдине оновлення "Київ Цифровий", яке було випущено останнім часом. Наприклад, у червні в додатку з’явилася нова офлайн-мапа укриттів. Детальніше про це читайте тут.