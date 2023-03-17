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Общество
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Осторожно, фейк: пограничники рассказали об очередной лжи россиян

фейк, дезинформация, Госпогранслужба, выезд за границу, мобилизация
Пограничники опровергли фейк об ограничении выезда за границу юношам 15-18 лет. Фото: ГПСУ

В Украине в сети распространяется документ якобы Госпогранслужбы об ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет. Пограничники предупреждают – это очередной фейк, запущенный россиянами.

Об этом говорится на официальном сайте ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что документ, распространяемый якобы от имени Госпогранслужбы, содержит значительное количество ошибок. В частности, в тексте можно увидеть русизмы.

Пограничники отмечают, что ограничения выезда за границу в условиях военного положения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Впрочем, и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений ", – уточняют в ГПСУ.

Напомним, 14 марта в Минкульте озвучили новые правила выезда за границу украинских художников и журналистов. Проект решения об обновленных ограничениях выезда из Украины представителей культурной отрасли предусматривает необходимость предоставления отчетов и ограничения действия разрешений двумя месяцами.