Осторожно, фейк: пограничники рассказали об очередной лжи россиян

В Украине в сети распространяется документ якобы Госпогранслужбы об ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет. Пограничники предупреждают – это очередной фейк, запущенный россиянами.

Об этом говорится на официальном сайте ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что документ, распространяемый якобы от имени Госпогранслужбы, содержит значительное количество ошибок. В частности, в тексте можно увидеть русизмы.

Пограничники отмечают, что ограничения выезда за границу в условиях военного положения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Впрочем, и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений ", – уточняют в ГПСУ.

Напомним, 14 марта в Минкульте озвучили новые правила выезда за границу украинских художников и журналистов. Проект решения об обновленных ограничениях выезда из Украины представителей культурной отрасли предусматривает необходимость предоставления отчетов и ограничения действия разрешений двумя месяцами.