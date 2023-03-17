Обережно, фейк: прикордонники розповіли про чергову брехню росіян

В Україні мережею шириться документ нібито Держприкордонслужби про обмеження виїзду за кордон українським юнакам віком від 15 до 18 років. Прикордонники попереджають - це черговий фейк, запущений росіянами.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПСУ.

У відомстві розповіли, що документ, який розповсюджують нібито від імені Держприкордонслужби, містить значну кількість помилок. Зокрема, у тексті можна помітити русизми.

Прикордонники наголошують, що обмеження щодо виїзду за кордон в умовах воєнного стану стосуються лише чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Втім, і для цієї категорії осіб передбачений широкий перелік винятків", - уточнюють у ДПСУ.

Нагадаємо, 14 березня у Мінкульті озвучили нові правила щодо виїзду за кордон українських митців та журналістів. Проект рішення щодо оновлених обмежень виїзду з України представників культурної галузі передбачає необхідність подання звітів та обмеження дії дозволів двома місяцями.