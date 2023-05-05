Паводок в Киеве. Впервые за неделю уровень воды упал

В Киеве впервые за семь дней зафиксировали спад паводка – уровень воды в реке Днепр упал на 11 сантиметров. До этого за неделю он вырос суммарно на 19 сантиметров. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 5 мая уровень воды в Днепре возле столичного моста "Метро" составляет 9 298 см по Балтийской системе высот.

Аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см.

Сейчас остаются подтопленными пойменные территории. Речь идет об островах в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участках в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивные города – вне угрозы подтопления.

Напомним, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в нескольких областях. Сезонное поднятие воды зафиксировали не только в Днепре, но и в других реках. В "Укргидроэнерго" отмечали, что пик паводка уже прошел.