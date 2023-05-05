Паводок у Києві. Вперше за тиждень рівень води впав

У Києві вперше за сім днів зафіксували спад паводку – рівень води в річці Дніпро впав на 11 сантиметрів. До цього за тиждень він зріс сумарно на 19 сантиметрів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що станом на 10:00 5 травня рівень води в Дніпрі біля столичного моста "Метро" становить 9 298 см за Балтійською системою висот.

Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см.

Наразі залишаються підтопленими заплавні території. Ідеться про острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста – поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в кількох областях. Сезонне підняття води зафіксували не лише в Дніпрі, але й в інших річках. В "Укргідроенерго" зазначали, що пік паводку вже минув.