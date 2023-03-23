По 6600 гривен от Норвежского совета по делам беженцев получат еще 50 тысяч украинцев

Министерство социальной политики и Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) договорились о продолжении помощи NRC в поддержке уязвимых категорий граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщают в министерстве, дополнительные договоренности к меморандуму о взаимопонимании для предоставления денежной помощи были подписаны 22 марта на встрече главы ведомства Оксаны Жолнович с главой представительства NRC в Украине Роберто Вила-Сексто.

Благодаря этому в течение 2023 года с использованием платформы "єДопомога" дополнительную денежную поддержку в размере 2220 гривен ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 тысяч граждан Украины, подавших заявку в 2022 году.

В ходе мероприятия также были определены вопросы дальнейшего взаимодействия с представительством NRC в Украине и привлечения его экспертов к новым проектам в социальной сфере, которые будут внедряться Минсоцполитики.

Отметим, что недавно проводилась регистрация и новых получателей указанной помощи от Норвежского совета по делам беженцев, но она завершилась 20 марта.

Тем временем регистрацию новых получателей денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны в этой же сумме в 6600 гривен возобновило Агентство ООН по делам беженцев. Ее могут получить только те, кто еще не получал такую помощь как от этой, так и от других международных организаций.

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