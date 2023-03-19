УВКБ ООН возобновило регистрацию на получение выплат переселенцам и пострадавшим от войны: какие условия

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNCHR) возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны, сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий.

На нее могут рассчитывать люди, которые ранее не были зарегистрированы УВКБ ООН и не получали выплаты от других международных организаций (в частности, помощь в 2220 гривен на человека в месяц от другого агентства ООН или гуманитарной организации) и при этом имеют доход менее 5400 гривен на месяц.

Согласно критериям, опубликованным на сайте организации, помощь смогут получить указанные лица или семьи, внутренне перемещенные или уже вернувшиеся в места своего постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.

Также к ним отнесены пострадавшие от военных действий после указанной даты в таких областях как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская и Сумская.

Обязательным критерием является соответствие одному или нескольким условиям: это семья, включающая лишь одного из родителей с хотя бы одним ребенком до 18 лет или пожилым человеком (от 55 лет); семья, которую возглавляет пожилой человек или если это пожилой человек с хотя бы одним ребенком до 18 лет; семья, имеющая людей с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания); приемные семьи, опекающие детей без сопровождения и детей, разделенных с родителями (при документальном подтверждении).

Денежная помощь ограничена следующими членами домохозяйства: глава домохозяйства, супруга/супруг, его/ее дети (до 23 лет), его/ее родители и его/ее дедушка и бабушка (последние - только если они находятся на их содержании, в противном случае они должны быть зарегистрированы отдельно). Другие же лица должны быть членами другого домохозяйства (даже если живут вместе с перечисленными).

Если новые претенденты на помощь не соответствуют указанным выше критериям, им об этом сообщат после собеседования в центре сбора данных. Для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства.

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи: налоговый номер; паспорт или другие документы, удостоверяющие личность; справка ВПЛ (при наличии); гривневая банковская карта главного заявителя; а также при необходимости – свидетельство о рождении детей; документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком; удостоверение/медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Те ВПЛ, которые уже предоставляли свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

При этом в УВКБ ООН подчеркивают, что даже если некоторые лица не будут отвечать критериям для получения денежной помощи, все ВПЛ будут иметь право на получение бесплатной юридической и психосоциальной помощи.

Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума на апрель 2022 года и составляет все те же 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период, то есть в целом на члена семьи можно получить 6660 гривен.

Вся сумма сразу за три месяца будет перечислена главе домохозяйства путем перевода на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd.

Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных в соответствующем регионе или к мобильной группе, которая осуществляет выезды в пределах области. Пункты сбора будут работать в таких городах: Львов, Черкассы, Умань, Кропивницкий, Полтава, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Измаил, Чернигов, Харьков, Сумы и Николаев (расписание на сайте UNCHR).