УВКБ ООН відновило реєстрацію на отримання виплат переселенцям і постраждалим від війни: які умови

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН, UNCHR) відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб, повідомляють в Міністерстві з реінтеграції окупованих територій.

На неї можуть розраховувати люди, які раніше не були зареєстровані УВКБ ООН і не отримували виплат від інших міжнародних організацій (зокрема, допомогу в 2220 гривень на особу на місяць від іншого агентства ООН чи гуманітарної організації) і при цьому мають дохід менший за 5400 гривень на місяць.

Згідно критеріїв, опублікованих на сайті організації, допомогу зможуть отримати зазначені особи чи сім'ї, які є внутрішньо переміщеними чи вже повернулись до місць свого постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії з 24 лютого 2022 року.

Також до них віднесено постраждалих від воєнних дій після вказаної дати в таких областях як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська та Сумська.

Обов'язковим критерієм є відповідність одній чи декільком умовам: це родина, що включає лише одного з батьків з хоча б однією дитиною до 18 років або особою похилого віку (від 55 років); родина, яку очолює людина похилого віку або якщо це особа похилого віку з хоча б однією дитиною до 18 років; родина, що має людей з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання); прийомні сім’ї, що опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (за документального підтвердження).

Грошова допомога обмежена такими членами домогосподарства: голова домогосподарства, дружина/чоловік, його/її діти (до 23 років), його/її батьки та його/її дідусь і бабуся (останні - лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні, в іншому випадку вони повинні бути зареєстровані окремо). Інші особи повинні бути членами іншого домогосподарства (навіть якщо живуть разом з перерахованими).

Якщо виявиться, що нові претенденти на допомогу не відповідають зазначеним вище критеріям, їм про це повідомлять після співбесіди у центрі збирання даних. Для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства.

З собою треба мати оригінали наступних документів на кожного члена родини: податковий номер; паспорт або інші документи, що посвідчують особу; довідка ВПО (за наявності); гривнева банківська картка головного заявника; а також за необхідності - свідоцтво про народження дітей; документ, що посвідчує законну опіку над дитиною; посвідчення/медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Ті ВПО, які вже надавали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

При цьому в УВКБ ООН підкреслюють, що навіть якщо деякі особи не відповідатимуть критеріям для отримання грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психосоціальної допомоги.

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму прогнозованого на квітень 2022 року та становить все ті ж 2220 гривень на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період, тобто загалом на члена родини можна отримати 6660 гривень.

Вся сума відразу за три місяці буде перерахована голові домогосподарства шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd.

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних у відповідному регіоні або ж до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. Пункти збору працюватимуть у таких містах: Львів, Черкаси, Умань, Кропивницький, Полтава, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Ізмаїл, Чернігів, Харків, Суми та Миколаїв (розклад є на сайті UNCHR).