Поджигателя офиса омбудсмена и Верховного суда приговорили к пяти годам тюрьмы

Печерский районный суд Киева признал виновным мужчину, который в прошлом году пытался поджечь помещение офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно материалам следствия, 26 августа 2021 года обвиняемый сначала бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения омбудсмена на улице Институтской, после чего поджег входную дверь Верховного суда на улице Филиппа Орлика.

Мужчину задержали неподалеку от места совершения преступления. Задержанным оказался 51-летний уроженец Херсонской области, четко спланировавший свои действия и заранее подготовивший необходимые орудия преступления.

Мотивом поджогов послужило недовольство обвиняемого действиями государственных органов по решению его личных семейных проблем. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина является вменяемым.

Кроме лишения обвиняемого свободы, суд удовлетворил гражданские иски государственных учреждений на сумму почти 100 тысяч гривен, подлежащих взысканию с обвиняемого.

Напомним, что это дело было передано в суд в начале ноября. Таким образом, на его рассмотрение ушло более девяти месяцев.