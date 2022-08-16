Підпалювача офісу омбудсмена та Верховного суду засудили до п'яти років тюрми

Печерський районний суд Києва визнав винним чоловіка, що минулого року намагався підпалити приміщення офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, та засудив його до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення омбудсмена на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Верховного суду на вулиці Пилипа Орлика.

Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонської області, який чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Мотивом підпалів слугувало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем. Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним.

Окрім позбавлення обвинуваченого волі, суд задовільнив цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Нагадаємо, що цю справу було передано до суду на початку листопада. Таким чином, на її розгляд знадобилося більше дев'яти місяців.