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Правила, которые надо соблюдать при обнаружении взрывоопасных предметов
Базовые правила поведения со взрывоопасными предметами помогают сохранить жизнь и здоровье. Об этом сообщает МВД.
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Сегодня Украина — одно из наиболее заминированных государств, и эта угроза, к сожалению, надолго.
Специалисты по минной безопасности Национальной гвардии Украины подготовили рекомендации, которые помогут спасти жизнь и сохранить здоровье при обнаружении подозрительных предметов:
- Немедленно остановитесь и попробуйте указать опасное место. К примеру, цветной одеждой. Так специальным службам будет легче найти точное место взрывчатки.
- Отойдите от места, где вы обнаружили взрывчатку, на безопасное расстояние – примерно 200 метров.
- Отходить обязательно нужно максимально точно тем же путем, которым вы пришли.
- С безопасного места необходимо сразу уведомить компетентные органы (полицию, службу по чрезвычайным ситуациям) о подозрительном предмете и месте его расположения.
Напомним, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В связи с этим Красный Крест подготовил видеоролик, в котором детально рассказывается, как себя вести, чтобы уберечься от мин.