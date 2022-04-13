Правила, которые надо соблюдать при обнаружении взрывоопасных предметов

Базовые правила поведения со взрывоопасными предметами помогают сохранить жизнь и здоровье. Об этом сообщает МВД.

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Сегодня Украина — одно из наиболее заминированных государств, и эта угроза, к сожалению, надолго.

Специалисты по минной безопасности Национальной гвардии Украины подготовили рекомендации, которые помогут спасти жизнь и сохранить здоровье при обнаружении подозрительных предметов:

Немедленно остановитесь и попробуйте указать опасное место. К примеру, цветной одеждой. Так специальным службам будет легче найти точное место взрывчатки.

Отойдите от места, где вы обнаружили взрывчатку, на безопасное расстояние – примерно 200 метров.

Отходить обязательно нужно максимально точно тем же путем, которым вы пришли.

С безопасного места необходимо сразу уведомить компетентные органы (полицию, службу по чрезвычайным ситуациям) о подозрительном предмете и месте его расположения.

Напомним, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

В связи с этим Красный Крест подготовил видеоролик, в котором детально рассказывается, как себя вести, чтобы уберечься от мин.